بيان هام من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بيانا حول ضبط عملية التغطية الإعلامية للتجمعات والنشاطت الجوارية الخاصة بالحملة الإنتخابية وذلك بمناسبة الإنتخابات الرئاسية المسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.

وأوضحت السلطة أن المترشحون للرئاسيات يستفيدون من التغطية الإعلامية للتجمعات والعمل الجواري الخاص بالحملة الانتخابية بشكل منصف وعادل.

كما يتم الإمتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح للإنتخابات الرئاسية المسبقة

وفي حالة ما فوض أحد المترشحين ممثلا عنه “حزب، منظم، جمعية، مواطن،أوغيره ” للقيام بنشاط في إطار الحملة الإنتخابية ضمن البرنامج الخاص به يتم إحتسابه ضمن الحيز الزمني المخصص للتغطية الإعلامية الخاصة به وسائل الإعلام السمعية والبصرية المرخص لها بالممارسة.

كما يجدر التاكيد عل أنه في حال تسجل أي تجاوزات أو احتجاج من قبل أحد المترشحين أو ممثلهم المؤهل قانونا يخص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية عبر وسائل الاعلام السمعية البصرية يتم اخطار السلطة المستقلة التى تبلغ السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري وهذا لإتخاذ التدابير المنصوص عليها في التشريع والتظيم السارى المفعول.