بيان هام من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات حول حساب الحملة الإنتخابية

ألزمت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات كل مترشج للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراءها بوم 7 سيتمير القادم فتح مسك حساب الحملة الإنتخابية.

وأوضحت السلطة أنه ووفقا للمادة 01-96 من القائون العضوي للانتخابات على الزامية فتح ومسك حساب الحملة الانتخابية من طرف كل مترشج للانتخابات الرئاسية.

كما أكدت السلطة أنه يتم تعيين الأمين المالي للحملة الانتخابية بموجب تصريح مكتوب من المترشح للانتخابات الرئاسية.

بالضافة إلى أن الأمين المالي المعين هو من يقوم بتحصيل أموال الحملة الانتخابية وتسديد النفقات المرتبطة بها وذلك بعد فتح حساب بنكي وحيد باسم المترشح ويقيد جميع العمليات المالية.

ويتم إعداد حساب الحملة الانتخابية وفقا لسجل يومي يمسكه وتحتفظ به الأمين المالي للحملة شخصيا طوال فترة الحملة الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 02-96 وتحت مسؤولية المترشح ويتضمن هذا الحساب وملحقاته ما يلي:

الإيرادات اليومية التي يتم تحصيلها: تاريخ الدفع، طريقة الدفع. مصدر الإيرادات، طبيعة الإيرادات.