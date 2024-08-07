بيان هام من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى كافة الناخبين والناخبات

ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة الناخبات والناخبين المنتمين إلى إحدى الفئات المبينة أدناه. أنه يحق لهم ممارسة التصويت يوم الاقتراع بالوكالة بطلب منهم.

في هذا الشأن، يتم تحرير الوكالات إلى غاية الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 أمام كل من:

رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالنسبة لـ:

-ذوي العطب الكبير أو العجزة.

-العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم.

-العمال الذين هم في تنقل بداخل الوطن والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.

-الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم.

-الناخبات والناخبون الموجودون مؤقتا في الخارج.

-الناخبات والناخبون المقيمون بالخارج والمتواجدون مؤقتا بأرض الوطن.

رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج والمتواجدين بعيدا عن مقر اقامتهم أو متواجدين بالتراب الوطني. قائد الوحدة أو مدير المؤسسة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية. وموظفو الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.

4- مدير المستشفى بالنسبة للمرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم.