بيان هام من الصحة العالمية حول “جدري القرود”

في مذكرة نشرت يوم أمس الاثنين، أصدرت منظمة الصحة العالمية تعليمات جديدة. للدول التي تعاني من وباء الجدري.

كما أوصت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، البلدان المتضررة من سلالة الجدري (المعروفة سابقًا باسم “جدري القرود”). والتي ظهرت مؤخرًا في أفريقيا بإطلاق خطط التطعيم في المناطق التي ظهرت فيها الحالات.

إن عودة ظهور الجدري في جمهورية الكونغو وكذا في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا. دفع منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى إصدار قرار في 14 أوت باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اتخذت بالفعل مثل هذا القرار في عام 2022 عندما انتشر وباء الجدري. الذي كان يحمله الفرع 2ب، في جميع أنحاء العالم. تم رفع حالة التأهب في ماي 2023. لكن منظمة الصحة العالمية أصدرت توصيات عامة لجميع البلدان. تطلب منها على وجه الخصوص إعداد خطط مكافحة وطنية أو الحفاظ على قدرات المراقبة.

وقالت المنظمة إن هذه التوصيات لا تزال سارية لكن منظمة الصحة العالمية قدمت يوم الاثنين. توصيات إضافية تستهدف “الدول التي تشهد عودة ظهور الوباء، بما في ذلك. على سبيل المثال لا الحصر، جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا.

وتوصي منظمة الصحة العالمية، من بين أمور أخرى، “بإطلاق خطط لتعزيز أنشطة التطعيم ضد الجدري (…). في المناطق التي ظهرت فيها الحالات (أي عندما يحدث المرض خلال الأسبوعين إلى الأربعة أسابيع السابقة). واستهداف الأفراد المعرضين لخطر كبير للإصابة العدوى (على سبيل المثال، مخالطي الحالات. بما في ذلك الاتصالات الجنسية، والأطفال، والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية).

وفيما يتعلق بالنقل الدولي، توصي منظمة الصحة العالمية “بإنشاء أو تعزيز اتفاقيات التعاون عبر الحدود. فيما يتعلق بمراقبة وإدارة الحالات المشتبه فيها لمرض الجدري، ونقل المعلومات إلى المسافرين وشركات النقل”.

وشددت على ضرورة تنفيذ ذلك “دون اللجوء إلى القيود العامة على السفر والتجارة. والتي سيكون لها تأثير غير ضروري على الاقتصادات المحلية أو الإقليمية أو الوطنية”.

18.737 حالة في أفريقيا منذ بداية العام

وتدعو منظمة الصحة العالمية أيضًا البلدان المتضررة إلى إنشاء أو تعزيز آليات لتنسيق الاستجابات لحالات الطوارئ. على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز مراقبة الأمراض وفحصها. والتمييز بين الفروع، وإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن الحالات “في الوقت المناسب وعلى أساس أسبوعي”.

وتحثهم كذلك على تحسين الأبحاث ومكافحة الوصمة المرتبطة بالمرض وتحسين مهارات العاملين الصحيين. في مجال مكافحة الجدري مع تزويدهم بمعدات الحماية الشخصية.