بيان هام من الصندوق الوطني للتقاعد

دعا الصندوق الوطني للتقاعد، المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر مارس، إلى تجديد وثائقهم الثبوتية، وذلك خلال شهر مارس 2025.

وحسب بيان للصندوق، تمت دعوة المتقاعدين المعنين إلى تجديد الوثائق عن بعد بإستخدام تطبيق الهاتف المحمول Retraite Dz.

أين تتم عملية التجديد بكل سهولة وسلاسة، دون التنقل للوكالات المحلية التابعين لها، وذلك حسب نوع التقاعد كالتالي:

التقاعد المباشر

إستخدام التعرف على ملامح الوجه “R-Face” لتأكيد وجود المستفيد من التقاعد المباشر على قيد الحياة.

التقاعد المنقول

يتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه. ثم مسح الوثائق المطلوبة “حسب الحالة”، باستخدام كاميرا الهاتف وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.

وبعد التأكد من نجاح العملية سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق “RetraiteDz” يؤكد إتمام عملية تجديد الوثائق الثبوتية عن بعد بنجاح.

وأشار البيان، إلى أنه وفي إطار تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لصالح المتقاعدين، يعتمد الصندوق الوطني للتقاعد استراتيجية منظمة لتجديد الوثائق الثبوتية بصفة دورية. وذلك استنادًا إلى شهر الميلاد كموعد محدد لكل متقاعد للقيام بهذه العملية مرة واحدة في السنة.

الوثائق الواجب تجديدها سنويا

بالنسبة للتقاعد المباشر فيتعلق الأمر بشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين.

أما بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول فيكون حسب الحالة كالتالي:

بالنسبة للأرملة، تحتاج شهادة عدم إعادة الزواج، وشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

وتحتاج البنت اليتيمة البالغة، شهادة عدم الزواج، وشهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

أما بالنسبة لليتامى البالغون، فيحتاجون شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة. ونسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

ويحتاج الأصول، شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية “على قيد الحياة”.

والإبن العاجز عن العمل، يحتاج شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور، وشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.