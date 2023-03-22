بيان هام من الصندوق الوطني للتقاعد
أعلن الصندوق الوطني للتقاعد اليوم في بيان له ان عملية صب المنح والمعاشات تمت كلها قبل تاريخ 20 مارس تحسبا لدخول شهر رمضان.
وأوضح الصندوق عبر حسابه على الفيسبوك ان مصالحه إنتهت من صب منح ومعاشات المتقاعدين وذي الحقوق.
كما تم الإنتهاء من عملية صب المنح والمعاشات باحتساب الزيادات والمخلفات بأثر رجعي من جانفي الماضي.
وتم صب منح المتقاعدين إستثنائيا هذا الشهر مع الزيادات التي اقرها رئيس الجمهورية المخلفات باثر رجعي لشهر جانفي وفيفري.
حيث تم صب هذه المعاشات يكون من 15 إلى 20 مارس 2023. حيث سيكون كل المستفدين من هذه المعاشات يوم 21 و 26 من كل شهر سيتم تقريب تاريخ صب معاشاتهم إلى يوم 18 مارس.
بينما الذين كانوا يستلمون معاشاتهم يوم 21 و22 من كل شهر سيتم صب معاشاتهم يوم 18 مارس.
اما بخصوص المتقاعدين الذين يستلمون منحهم يوم 23و24 من كل شهر سيتم صب معاشاتهم يوم 19 مارس.
وأخيرا المتقاعدين الذين يستلمون منحهم يوم 25 و26 من كل شهر سيتم صب معاشاتهم يوم 20 مارس.