بيان هام من الصندوق الوطني للتقاعد

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد اليوم في بيان له ان عملية صب المنح والمعاشات تمت كلها قبل تاريخ 20 مارس تحسبا لدخول شهر رمضان.

وأوضح الصندوق عبر حسابه على الفيسبوك ان مصالحه إنتهت من صب منح ومعاشات المتقاعدين وذي الحقوق.

كما تم الإنتهاء من عملية صب المنح والمعاشات باحتساب الزيادات والمخلفات بأثر رجعي من جانفي الماضي.