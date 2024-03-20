بيان هام من الضرائب لهذه الفئة 

أصدرت المديرية العامة للضرائب بيانا هاما حول التزامات التصريح والدفع.

وأنهت المديرية في ببان لها عبر صفحتها على الفيسبوك علم إلى المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، ومراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب المزودة بالنظام المعلوماتي جبايتك، أنه قد تم تمديد أجل التزامات التصريح والدفع.

وأضاف البيان أن أجال التزامات التصريح والدفع ينقضي في 20 مارس 2024, إلى غاية الإثنين 25 مارس 2024 (محتسب).

وجاء هذا التمديد نظرا للإضطراباب التي يشهدها النظام والناتجة عن أعمال الصيانة المبرمجة والجارية حاليا.