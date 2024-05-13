بيان هام من القنصلية الجزائرية في نيويورك

أعلنت القنصلية العامة للجزائر بنيويورك، أن عملية التسجيل والشطب من القوائم الانتخابية ليس محدودا بفترة زمنية محددة. بل يمكن القيام بها في أي وقت طوال أيام السنة.

ويأتي هذا -توضح القنصلية- تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحت اشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفي هذا الصدد، دعت القنصلية جميع المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية والذين يستوفون شروط التسجيل بالقنصلية العامة بنيويورك. وبالغين سن الثامنة عشر(18) سنة كاملة يوم 07 سبتمبر 2023. ومتمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية، إلى تسجيل أنفسهم عن طريق ملء الاستمارة المتوفرة لدى المركز القنصلي أو على موقعها في شبكة الانترنت (تحميل استمارة طلب تسجيل https://www.algeria-cgny.org/…/regestration_form.pdf). ثم إيداعها لديها أو إرسالها عبر البريد أو البريد الالكتروني [email protected].

كما يتعين على الناخبات والناخبين الذين غيروا مكان إقامتهم، تحيين عناوينهم أو الشطب من القائمة الانتخابية للدائرة السابقة (تحميل استمارة طلب الشطب https://www.algeria-cgny.org/…/regestration_form.pdf).

واشارت القنصلية إلى أن التسجيل القنصلي لا يترتب عليه حتما التسجيل ضمن القائمة الانتخابية.