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بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري حول رحلة وهران _ سات _ وهران

بقلم نسرين محفوف
بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري حول رحلة وهران _ سات _ وهران
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تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام عن تغيير طرأ على رحلة وهران _ سات _ وهران المبرمجة سابقا. بتاريخ 26/27 نوفمبر 2023  لعدم مردوديتها تجاريا. حيث لم تتجاوز نسبة الحجوزات بها حدود الـ10 ٪.

و عليه تم تعويضها برحلة وهران _ اليكانتي يوم 26 نوفمبر 2023  في تمام الساعة 19:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2. ورحلة اليكانتي_ وهران يوم 27 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 19:00 على متن سفينة طاسيلي 2.

واعتذرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من زبائنها الكرام عن هذا التغيير. كما دعت المسافرين الذين حجزوا عبر رحلة وهران _ سات _ وهران  والراغبين بتغيير الوجهة نحو وهران _مرسيليا _ وهران أو *الجزائر_ مرسيليا _ الجزائر. التقدم للوكالات التجارية مع إلتزام المؤسسة بالتكفل التام لكافة تكاليف التغيير.

رابط دائم : https://nhar.tv/0qEVF
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