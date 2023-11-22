بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري حول رحلة وهران _ سات _ وهران

تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام عن تغيير طرأ على رحلة وهران _ سات _ وهران المبرمجة سابقا. بتاريخ 26/27 نوفمبر 2023 لعدم مردوديتها تجاريا. حيث لم تتجاوز نسبة الحجوزات بها حدود الـ10 ٪.

و عليه تم تعويضها برحلة وهران _ اليكانتي يوم 26 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2. ورحلة اليكانتي_ وهران يوم 27 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 19:00 على متن سفينة طاسيلي 2.

واعتذرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من زبائنها الكرام عن هذا التغيير. كما دعت المسافرين الذين حجزوا عبر رحلة وهران _ سات _ وهران والراغبين بتغيير الوجهة نحو وهران _مرسيليا _ وهران أو *الجزائر_ مرسيليا _ الجزائر. التقدم للوكالات التجارية مع إلتزام المؤسسة بالتكفل التام لكافة تكاليف التغيير.