بيان هام من المديرية العامة للضرائب!

وجّهت المديرية العامة للضرائب بيانا هاما للمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي والتابعين لمفتشيات الضرائب المزوّدة بالنظام المعلوماتي “جبايتك “.

وأعلنت المديرية العامة للضرائب، أن أجل إكتتاب الكشف التلخيصي السنوي (ERA) المتعلق بسنة 2024. والمنصوص عليه في المادتين 18 و 151 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قد تم تأجيله إلى سنة 2026.

ودعت المديرية العامة للضرائب، المكلفين بالضريبة المعنيين أن يكتتبوا عن طريق التصريح عن بعد، قبل تاريخ 30 سبتمبر 2026، الكشف التلخيصي السنوي المتعلق بسنة 2025 وكذا الكشف المتعلق بسنة 2024.

