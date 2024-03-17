بيان هام من النقابة الوطنية لطياري الجوية الجزائرية

أكدت النقابة الوطنية لطياري الخطوط الجوية الجزائرية، تجندها لتطوير الشركة، تزامنا والفترة الصعبة التي تواجهها.

وقالت النقابة الوطنية لطياري الجوية الجزائرية في بيان لها، إن الشركة تواجه فترة صعبة. إلا أنها تبذل جهدًا لإيجاد حل فوري، مع المدى المتوسط ​​والبعيد، بالتعاون مع الإدارة الجديدة والسلطات المختصة.

وأضافت “إن مشاركة الطيارين في تألق شركتنا أمر أساسي ونحن لا نتسامح مع أي غموض، في الفترات القادمة. بما في ذلك عملية الحج وموسم الصيف لعام 2024، والتي تمثل تحديًا سنتغلب عليه جميعًا بتفان واحتراف”.

وتابعت النقابة “نحن واثقون أن جهودكم ستحظى بالدعم والتعزيز لضمان سير العمليات بشكل سلس”. مشيرة إلى أن الأصوات والأفعال التي تهدف بعض الأطراف من خلالها إلى تقويض استقرار الشركة. لا تعكس إلا حيرتهم الشخصية وستظل على هامش التاريخ.

وتعبر الإدارة الجديدة عن استعدادها الواضح لحل جميع شكاوى الطيارين في المستقبل القريب. مدركة لأهمية بيئة اجتماعية ومهنية هادئة وظروف عمل مثلى لتحقيق أهدافنا.

وعليه دعت النقابة إلى الاستماع إليها لرفع التحديات بالقول “واثقين من التزامكم المعتاد وتفانيكم اللافت. نحن في انتظار استماعكم لنا وسنعمل معًا لتحقيق هذا التحدي”.