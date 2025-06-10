بيان هام من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

أصدرت اليوم الثلاثاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بيانا للمستثمرين وحاملي المشاريع المتحصلين على مقررات مؤقتة. للاستفادة من عقار اقتصادي موجه للاستثمار.

وجاء في البيان، أن جميع المستثمرين وحاملي المشاريع المتحصلين على مقررات منح مؤقتة للاستفادة من أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التسجيل النهائي لمشاريعهم. بأن الوكالة قد شرعت في إلغاء هذه المقررات وإعادة توجيه الأوعية العقارية لفائدة أصحاب المشاريع الجاهزين من أجل الانطلاق الفعلي في مرحلة الإنجاز.

و تأتي هذه الخطوة حسب البيان بعد أن استنفذت الوكالة كل الطرق بالرغم من الاتصالات المتكررة والإعذارات. التي وجهت للمستثمرين المتحصلين على هذه المقررات وتسجيل عدم تجاوب من طرفهم. وهو ما يدل على غياب الجاهزية الفعلية للشروع في تنفيذ المشاريع.

وطلبت الوكالة من المعنيين مراجعة حساباتهم الرسمية المفتوحة على المنصة الرقمية للمستثمر. والاطلاع على قائمة المعنيين بهذا الإجراء عبر الموقع. الرسمي للوكالة من خلال الرابط https://shorturl.at/UnQdf

هذا ودعت الوكالة بالمستثمرين المعنيين مجددا الالتزام بالآجال المحددة واستكمال إجراءات التسجيل، في غضون ثمانية أيام من تاريخ صدور هذا الإشعار. لتفادي سحب المقررات.