بيان هام من بريد الجزائر حول البطاقة الكلاسيكية

دعت مؤسسة بريد الجزائر، زبائنها، إلى ضرورة عدم مشاركة أي معلومات شخصية تتعلق بالبطاقة الكلاسيكية، لاسيما رمز التحقق OTP المرسل عبر الرسائل النصية القصيرة.

وأكدت المؤسسة، عبر بيان لها، أنها لا تتصل مطلقًا بزبائنها عبر الهاتف أو عبر أي وسيلة أخرى لطلب هذا الرمز. أو أي بيانات سرية تخص الحساب البريدي أو البطاقة الكلاسيكية .

كما نبه بريد الجزائر جميع زبائنه، إلى توخي الحذر وعدم الاستجابة لأي مكالمات أو رسائل مشبوهة تدّعي الانتماء للمؤسسة، والإبلاغ الفوري عنها عبر القنوات الرسمية.

وفيما يلي راوبط الصفحات الرسمية للمؤسسة:

فايسبوك: https://www.facebook.com/algerieposteofficiel

انستغرام: https://www.instagram.com/algerie_poste/

ليكند ان: https://www.linkedin.com/company/algerieposte/

X :https://twitter.com/postedz

تيك توك: https://www.tiktok.com/@algerie.poste?_t=8qqEJ6kEqNq&_r=1

يوتوب: https://youtube.com/@algerieposte-o2l?si=ad0XEqBZppwghbFM