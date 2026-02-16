بيان هام من بريد الجزائر حول تحديث البيانات

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر بيانا هاما يخص عملية تحديث البيانات “KYC” الخاصة بمستعملي منصتها الرقمية “ECCP”. مؤكدة أن هذا الإجراء إلزامي ويأتي استجابة للتدابير التنظيمية والقوانين السارية.

وطمأنت مؤسسة بريد الجزائر كافة زبائنها بأن عدم استكمال عملية تحديث البيانات لا يؤدي إطلاقا إلى غلق الحساب البريدي أو حظره. كما تستند العملية إلى أحكام القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة كذلك إلى الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة للتحقق من هوية الزبائن.

وأضافت المؤسسة إلى أنها تسعى من خلال هذا التحيين إلى تعزيز آليات التعرف على الزبائن وتأمين حساباتهم البريدية ومعاملاتهم المالية بشكل أفضل وأكثر حماية. كما شددت على أن جميع البيانات المصرح بها ستبقى في سرية تامة وتستخدم حصريا ضمن الإطار القانوني. مع التنبيه إلى أن مسؤولية صحة هذه البيانات تقع بالكامل على عاتق صاحب الحساب.