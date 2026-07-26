بيان هام من بريد الجزائر

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها، أنه ابتداءً من يوم 27 جويلية 2026، سيتم اقتطاع الرسم السنوي المحدد بمبلغ 200 دينار جزائري من الحسابات البريدية الجارية بعنوان سنة 2025.

وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا لأحكام المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 14-299 المؤرخ في 21 أكتوبر 2014، والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على الخدمات البريدية والمالية المقدمة في إطار الخدمة الشمولية للبريد ونظام الحصرية.

وجددت مؤسسة بريد الجزائر التزامها بمرافقة زبائنها الكرام والاستجابة لانشغالاتهم وتطلعاتهم، معربة عن شكرها وتقديرها لهم على ثقتهم وتفهمهم الدائم.