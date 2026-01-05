بيان هام من بريد الجزائر

أعلن “بريد الجزائر” عن جملة من الحالات التي يمنع فيها إرسال الطرود عبر الشبكة البريدية. وذلك في إطار حماية الأعوان وضمان سلامة المراسلات واحترام القوانين المعمول بها.

وأوضح “بريد الجزائر”، في بيان له مساء اليوم الاثنين، أنه يمْنَع إرسال الطرود التي من شأنها إلحاق جروح بالأعوان أو تلطيخ المراسلات.

كما يحظر إرسال الطرود المتفجرة أو القابلة للاشتعال، وكذا الطرود المخلة بالآداب العامة أو غير الأخلاقية.

إلى جانب منع إرسال القطع النقدية الجزائرية أو الأجنبية المتداولة عبر البريد. ويمنع كذلك إدراج الأوراق البنكية أو السندات البنكية داخل الطرود العادية الموجهة لحاملها.