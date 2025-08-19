بيان هام من بنك الجزائر

أصدر بنك الجزائر التعليمة رقم °06-2025 المحددة للقواعد المنظمة لنشاط وسيرعمل مزودي خدمات الدفع.

وتكمل هذه التعليمات الإطار التنظيمي الذي يحكم أنشطة مزودي خدمات الدفع من خلال تحديد الإجراءات التشغيلية لممارستهم.

وتهدف التعليمة رقم 06-2025، من خلال أحكامها، إلى ضمان أمن وموثوقية وشفافية خدمات الدفع التي يقدمها مزودي خدمات الدفع لعملائهم.

وتتضمن التعليمة بشكل خاص إطارًا لفتح وإدارة حسابات الدفع وحماية أموال العملاء. والاستعانة بالوكلاء المعتمدين، فضلاً عن شفافية وأمن الخدمات المقدمة.

ويتضمن تطبيق النظام رقم 25-02 أيضًا التعليمة رقم 03- 25المؤرخة في 27 ماي 2025 والمتعلقة بشروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع (PSP) واعتمادهم .

وقد حددت هذه التعليمة مكونات الملف الذي يجب تقديمه للحصول على الترخيص بالتأسيس. بالإضافة إلى مكونات ملف طلب الاعتماد، مما يسمح لمزود الخدمة بمزاولة أنشطته بفعالية.