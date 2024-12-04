بيان هام من جيلي !

دعت شركة جيلي الجزائر للسيارات، الزبائن إلى التقرب من وكالاتها، من أجل تسوية وضعيتهم في أقرب وقت ممكن.

وحسب بيان جيلي الجزائر، فإن التسوية تكون إما بتوقيع اتفاق ودي لتمديد آجال التسليم. أو لاسترجاع المبالغ المدفوعة بالنسبة للزبائن الذين يفضلون ذلك. مع إضافة نسبة 10 بالمائة من المبلغ المدفوع. وهذا استنادًا إلى المادة 20 من دفتر الشروط رقم 22/383 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2022. كما تتيح الشركة للزبائن فرصة تلقي كافة التوضيحات والإجابات التي يرغبون بها.

وطمأنت شركة السيارات في الجزائر، الزبائن أنها تبذل مساعي حثيثة مع الجهات الرسمية والوزارات المعنية لتسريع رفع التجميد عن بقية حصة سيارات 2023.

وجاء في بيان جيلي الجزائر، “في إطار التزامها بالشفافية والتواصل المستمر مع زبائنها الكرام، تؤكد جيلي الجزائر استمرار جهودها لضمان تسليم السيارات في أقرب الآجال، رغم الظروف القاهرة التي تسببت في تأخير عدد من الطلبيات”.

و”فور استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة ستضاعف جيلي الجزائر جهودها لتوفير كافة أصناف المركبات”. و”تسليمها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق رضا وثقة عملائها”. “نحن في جيلي الجزائر نقدر تفهمكم وثقتكم الكبيرة، ونجدد التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق تطلعاتكم”.