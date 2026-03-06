بيان هام من سفارة الجزائر بعمان

أعلنت سفارة الجزائر بمسقط، إلى علم أفراد الجالية الوطنية المقيمين أو المواطنين المتواجدين بسلطنة عُمان، أنه في إطار تمكين المواطنات والمواطنين من العودة إلى مقرات إقامتهم خارج السلطنة، فقد تم اتخاذ جملة من الترتيبات.

وتأتي هذه الترتيباتـ، حسب بيان للسفارة، قصد تسهيل التّنقل عبر المنفذ الحدودي البري الرابط بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية (منفذ الربع الخالي).

وأكدت مصالح السفارة، أنها تعمل بالتنسيق المستمر مع سفارة الجزائر بالرياض، على تسهيل إجراءات عبور الراغبين في ذلك. من خلال مواكبة طلبات الحصول على تراخيص العبور البري.

كما أكدت السفارة أنه ​ستُعطى الأولوية في هذه الإجراءات للمواطنين العالقين من الزوار (الحائزين على تأشيرة سياحة). ثم لبقية أفراد الجالية الراغبين في المغادرة براً.

ويُرجى من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الترتيبات إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للمصالح القنصلية. مع ضرورة ذكر رقم الهاتف الجوال للتواصل، وإرفاق الوثائق التالية: صورة ضوئية واضحة من جواز السفر الجزائري ساري المفعول، وللزوار صورة من تأشيرة الدخول للسلطنة، وللمقيمين، صورة من بطاقة المقيم. وذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected]

هذا و​ستقوم مصالح السفارة بالتواصل مع المعنيين فور استكمال الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة،. بما في ذلك تنسيق إصدار الترخيص بالعبور وترتيبات النقل البري لمن تستدعي وضعيتهم ذلك.

كما ​تحرص السفارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لضمان أمن وسلامة مواطنيها.