بيان هام من سفارة الجزائر بموسكو​

أنهت سفارة الجزائر بموسكو إلى علم المواطنين أعضاء الجالية الكرام.​ بأنّ مصالحها ستكون مغلقة يوم غد الجمعة​. بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة يناير 2974 على أن تستأنف العمل يوم الإثنين 15 جانفي.

وبهذه المناسبة السعيدة يسر كافة أعضاء السفارة و في مقدمتهم السفير، بومدين قناد. التقدم ​ إلى أعضاء الجالية الوطنية​ بأحر التهاني وأطيب التمنيات بأن تكون هذه السنة. مصحوبة بالتوفيق والنجاح وأن تعود علينا جميعا بموفور الصحّة والعافية وعلى وطننا الحبيب بالخير والازدهار.