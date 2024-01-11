إعــــلانات
الوطني

بيان هام من سفارة الجزائر بموسكو​

بقلم نسرين محفوف
بيان هام من سفارة الجزائر بموسكو​
  • 172
  • 0

أنهت سفارة الجزائر بموسكو إلى علم المواطنين أعضاء الجالية الكرام.​ بأنّ مصالحها ستكون مغلقة يوم غد الجمعة​. بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة يناير 2974 على أن تستأنف العمل يوم الإثنين 15 جانفي.

وبهذه المناسبة السعيدة يسر كافة أعضاء السفارة و في مقدمتهم السفير، بومدين قناد. التقدم ​ إلى أعضاء الجالية الوطنية​ بأحر التهاني وأطيب التمنيات بأن تكون هذه السنة. مصحوبة بالتوفيق والنجاح وأن تعود علينا جميعا بموفور الصحّة والعافية وعلى وطننا الحبيب بالخير والازدهار.

رابط دائم : https://nhar.tv/Xc4Gu
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر