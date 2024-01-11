بيان هام من سفارة الجزائر بموسكو
بقلم نسرين محفوف
أنهت سفارة الجزائر بموسكو إلى علم المواطنين أعضاء الجالية الكرام. بأنّ مصالحها ستكون مغلقة يوم غد الجمعة. بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة يناير 2974 على أن تستأنف العمل يوم الإثنين 15 جانفي.
وبهذه المناسبة السعيدة يسر كافة أعضاء السفارة و في مقدمتهم السفير، بومدين قناد. التقدم إلى أعضاء الجالية الوطنية بأحر التهاني وأطيب التمنيات بأن تكون هذه السنة. مصحوبة بالتوفيق والنجاح وأن تعود علينا جميعا بموفور الصحّة والعافية وعلى وطننا الحبيب بالخير والازدهار.
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