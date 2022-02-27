بيان هام من سفارة الجزائر في المجر بشأن الجزائريين المقيمين بأوكرانيا

أعلنت سفارة الجزائر في بودابست بأن السلطات المجرية فتحت استثنائيا حدودها مع دولة أوكرانيا. لاستقبال النازحين الأجانب المقيمين في هذا البلد.

وتشترط الحكومة المجرية من الوافدين أن يكونوا حاملين جواز سفر وشهادة اقامة في اوكرانيا فقط.

يمكن عبور الحدود الاوكرانية – المجرية في النقاط الحدودية والمواعيد التالية:

– Záhony Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

-Barabás Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00

-Beregsurány Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00 -Lónya Közúti Határátkelőhely: 07:00-23:00

-Tiszabecs Közúti Határátkelőhely: 00:00-24:00

لمعلومات اكثر، يرجى الاتصال بالبريد الالكتروني لسفارة،. [email protected] او بالرقم الاستعجالي06806300000.

وقد أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، انها تتابع تطورات الأوضاع في جمهورية أوكرانيا.

كما تؤكد حرصها التام للعمل وتضافر الجهود من أجل سلامة أفراد الجالية الوطنية المقيمين في هذا البلد.

وذلك من خلال السفارة الجزائرية بكييف وبالتنسيق مع سفارتي الجزائر في وارسو وبوخارست، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية.

كما جددت الوزارة نداءها لأعضاء الجالية المتواجدون في أوكرانيا للتقيد بالتوجيهات والإرشادات التي أحاطتهم بها سفارة الجزائر بكييف.

والتي تسهر،في الظروف الصعبة السائدة حاليا، على البقاء في تواصل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

كما تذكر الوزارة من جديد بالرقم الأخضر المجاني الذي تم وضعه تحت تصرف أبناء الجالية الجزائرية بهذا البلد.

وذلك للتواصل مع سفارة الجزائر بكييف: 500068-0800، إضافة إلى الرقم الأخضر الذي تم استحداثه على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : 00 45 50 021.

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