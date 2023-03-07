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بيان هام من شركة Algérie Ferries بشأن تذاكر غير المستعملة

بقلم خالد زوبيري
بيان هام من شركة Algérie Ferries بشأن تذاكر غير المستعملة
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم تمديد آجال التعويض الخاصة بتذاكر السفر المتعلقة بفترة جائحة كورونا.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فقد تم تمديد جال التعويض الخاصة بتذاكر السفر المتعلقة بفترة جائحة كورونا إلى غاية 31 ماي 2023، بغية تلبية الطلبات الملحة لزبائنها الكرام.

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