بيان هام من شركة Algérie Ferries بشأن تذاكر غير المستعملة
بقلم خالد زوبيري
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم تمديد آجال التعويض الخاصة بتذاكر السفر المتعلقة بفترة جائحة كورونا.
وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فقد تم تمديد جال التعويض الخاصة بتذاكر السفر المتعلقة بفترة جائحة كورونا إلى غاية 31 ماي 2023، بغية تلبية الطلبات الملحة لزبائنها الكرام.
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