بيان هام من شيري للزبائن الذين سددوا الشطر الأول وهذا جديد لوحة الترقيم

دعت شيري الزبائن الذن سددوا الشطر الأول لاقتناء سياراتهم عبر كامل فروع العلامة في الجزتئر. أن سياراتهم ستصل تباعا ابتداء من يوم غد الخميس.

ومن شأن هذا الاجراء أن يسهل استلام السيارة، حسب الموديلات المتوفرة، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر جانفي.

وسيتم الاتصال بالمعنيين لاستكمال دفع المبلغ المتبقي من قيمة السيارة.

وأضافت شيري “التزاما من شركة أوتو ليدر كومباني كممثل حصري لعلامة شيري في الجزائر. فإننا سنتيح لكم لوحة ترقيم حصرية للسنة الجديدة 2024 لتكتمل تجربتكم معنا”.

وجددت شيري التزامها بتسليم السيارات في فترة لا تتجاوز 45 بوما حسب دفتر الشروط.