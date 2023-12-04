بيان هام من “شيري” !

أعلنت، الممثل الرسمي للعلامة “شيري” الجزائر، AUTO LEADER COMPANY، أن كل موديلاتها متوفرة عبر كامل التراب الوطني.

كما أشار أوتو ليدر، إلى أن موديلات شيري “التيڨو برو”، و”أريزو” متوفرة في جميع نقاط البيع والوكلاء المعتمدين.

وكانت قد كشفت علامة شيري، سابقا، عن البنوك التي يمكن للزبون أن يدفع فيها الدفعة الأولى من قيمة السيارة التي يريد اقتناءها.

وحسب وثيقة تحصل عليها “النهار أون لاين”، فإن 6 بنوك معنية بعملية الدفعة الأولى من قيمة السيارة المراد اقتناؤها. ويتعلق الأمر بكل من “السلام”، “هاوسينغ”، “ترست بنك”، “AGB”، القرض الشعبي “CPA”، “عرب بنك”.

كما أشارت الوثيقة ذاتها، إلى أن يمكن للزبون أن يدفع ما قيمته 10 بالمائة أو 100 بالمائة من سعر السيارة. مثلا إذا أراد “تيغو 2″، التي بلغ سعرها 1990000.00 فيدفع 19 مليون سنتيم للبنك.

ويجب أن يدفع الزبون الدفعة الأولى من قيمة السيارة، إلا في البنوك الموثقة عند شركة “أوتو ليدر كومباني”.

في حين، شرعت شركة “أوتو ليدر كومباني” ممثل العلامة بالجزائر، بتاريخ 23 نوفمبر، عملية بيع السيارات واستلام الطلبيات. على أن يتم التسليم في أجل لا يتعدى 45 يوما حسب دفتر الشروط.

كما أعلنت شركة، عن 20 نقطة بيع سيارات شيري، في مختلف ولايات الوطن. و يتعلق الأمر بكل من برج بوعريريج. البليدة، الشلف، عين البيضاء، عين مليلة، سكيكدة، بسكرة، سطيف، خنشلة، الأربعاء، سيدي بلعباس، تلمسان. أدرار، تبسة، الطارف، سوق أهراس، ورقلة، باتنة، بجاية، واد سوف.