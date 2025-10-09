بيان هام من فيات الجزائر !

حذرت فيات الجزائر “FIAT” للمركبات من محاولات نصب واحتيال التي تستهدف الزبائن.

وكشفت فيات الجزائر، أن بعض الأشخاص ينتحلون شخصية ممثلين تجاريين للعلامة. ويقومون بالاتصال هاتفيا بالزبائن ليطلبوا هويتهم البنكية، واعدين ايّاهم بتسليم سريع لسيارتهم .

وكتبت فيات في بيان رسمي لها “لقد لاحظت فيات الجزائر في الأيام الأخيرة تصرفات احتيالية اقترفها افراد ينتحلون شخصية ممثلين تجاريين للعلامة”. حيث “يتصل هؤلاء الأشخاص هاتفيا بالزبائن ليطلبوا لهم هويتهم البنكية. واعدين ايّاهم بتسليم سريع لسيارتهم”. وأكدت أن هذه الاتصالات غير صادرة من مؤسساتها أو مواقعها الالكترونية الرسمية. وهي مجرد محاولات للنصب و الاحتيال من أجل الحصول على معلومات شخصية للزبون. داعية الزبائن إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة.

وأوضحت المؤسسة أنها تطلب فقط بعض البيانات الشخصية الضرورية لمعالجة الطلب. مشيرة إلى أنها لن تطلب رقم بطاقة الائتمان، كلمة المرور، رمز الأمان أو تاريخ انتهاء الصلاحية. سواء عن طريق استمارة أو الهاتف أو البريد الالكتروني أو الرسائل النصية. حيث يعتبر كل طلب للبيانات البنكية طلبا مشبوها وغير صادر عن فيات الجزائر.

وتستعمل المعلومات المجمّعة، حصرا، في اطار معالجة تسجيلكم ولضمان السير الحسن لطلبكم.

وفي حال تلقي عروض مشبوهة تدّعي الانتماء لـ”فيات الجزائر”، دعت فيات إلى تجاهلها وعدم تقديم البيانات الشخصية.

وعند الشك في اتصال، -يضيف البيان- يمكن الاتصال بمصلحة الزبائن للتحقق من ذلك. أو التوجه الى وكيل رسمي في شبكة فيات مسجل في موقع فيات للتحقق من ذلك.

كما دعت المؤسسة الى التبليغ عن أي طلب مشبوه أو غير معتاد بالنسبة لمصلحة الزبائن عبر الهاتف 165 165 0770 أو عبر موقعها الرسمي. وقالت أن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي تندرج في اطار التنظيم المعمول به في مجال حماية البيانات الشخصية وطبقا للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي .

وأضافت المؤسسة أن الوكلاء المعتمدون هم وحدهم المؤهلون للتكفل بالطلبات وإتمام المعاملات.

و يستند هذا التفرّد الى اعتمادنا الرسمي و خبرتنا الاكيدة، ممّا يضمن لكل صفقة احترام كافة المقاييس المتصلة بالعلامة التجارية.

ويمكن للزبون أن يجد القائمة الكاملة لوكلائنا المعتمدين متوفرة في موقعها الرسمي.