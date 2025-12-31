إعــــلانات
بيان هام من "كناص"

بقلم عايدة.ع
بيان هام من "كناص"
دعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناص”، اليوم الأربعاء، جميع أرباب العمل إلى إيداع التصريح السنوي بالأجور والأجراء لسنة 2025.

وأوضح الصندوق أن العملية تتم من خلال حسابات أرباب العمل عبر  بوابة التصريح عن بعد. المتوفرة بالرابط التالي:  https://teledeclaration.cnas.dz. وذلك خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 31 جانفي 2026، كآخر أجل لإيداع التصريحات السنوية.

