بيان هام من مترو الجزائر

أكدت شركة استغلال مترو الجزائر، في بيان لها، أن حركة المترو تسير بصفة عادية ودون أي انقطاع. مطمئنة مسافريها بخصوص جاهزيتها التامة لضمان استمرارية خدمة النقل الحضري في أحسن الظروف.

وأوضحت الشركة أن برنامج الاستغلال اليومي يمتد من الساعة الخامسة (05:00) صباحًا إلى غاية العاشرة (22:00) ليلاً. مع تسخير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية لضمان وتيرة سير منتظمة، خاصة خلال فترات الذروة.

وفي هذا السياق، أشارت المؤسسة إلى أن معدل مرور القطارات يبلغ قطارًا كل خمس (05) دقائق خلال ساعات الذروة. وذلك تسهيلاً لتنقلات المواطنات والمواطنين، وتحسين جودة الخدمة المقدمة لمستعملي هذا المرفق الحيوي.

ويأتي هذا التوضيح في ظل الحركية التي تعرفها مختلف وسائل النقل، حيث جددت شركة استغلال مترو الجزائر التزامها بمرافقة تنقلات المواطنين. وضمان سفر آمن، منتظم ومريح للجميع.