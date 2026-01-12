بيان هام من مركز تقديم طلبات “الفيزا” التركية بالجزائر

أعلنت شركة Gateway Management Logistics عن اختتام أعمالها الخاصة بتقديم خدمات التأشيرة التركية في 12 ولاية في الجزائر.

وحسبما أفاد به مركز تقديم طلبات التأشيرة التركية بالجزائر. فإن الخدمات استمرت منذ عام 2016، وذلك لانتهاء فترة العقد بحلول 10 جانفي 2026.

وأشار المركز، إلى أنه “استطاع أن يعكس كرم الضيافة التركية وأواصر الصداقة المتينة بين البلدين، من خلال اليد التي مددناها للشعب الجزائري طيلة فترة تقديمنا لخدماتنا”.

