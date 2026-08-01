بيان هام من نفطال بخصوص العجلات المطاطية

أكدت مؤسسة نفطال، أن العجلات المطاطية بكل أنواعها للمركبات الثقيلة والخفيفة متوفرة على مستوى شبكة نقاط البيع التابعة لها عبر مختلف ولايات الوطن بالكميات اللازمة، وذلك بما يضمن تلبية الطلب في أحسن الظروف.

وحسب بيان للمؤسسة، أكدت نفطال أنها تستجيب بصفة فورية وإيجابية لكل الطلبات التي يقدمها ممثلو مهنيي النقل. على اثر سلسلة اللقاءات التشاورية والتنسيقية مع ممثلي نقابات الناقلين، والتي خُصصت لدراسة مختلف الانشغالات المرتبطة بتوفير العجلات المطاطية والزيوت وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان استمرارية التموين.

وفي هذا الإطار، تواصل نفطال تنفيذ مخطط العمل المشترك الذي تم الاتفاق عليه. مع ممثلي النقابات من خلال المتابعة الدورية لمختلف الإجراءات المتخذة. بما يضمن الاستجابة الفعلية لاحتياجات مهنيي النقل ومرافقتهم، ويعزز الشراكة القائمة على الحوار والثقة والتنسيق.

وجددت نفطال التزامها بمواصلة أداء دورها الاقتصادي والخدماتي، من نقاط البيع المعتمدة التابعة لها. مؤكدة حرصها على مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء. بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في دعم النشاط الاقتصادي الوطني.