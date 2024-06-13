بيان هام من نفطال بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت نفطال، أنه وخلال أيام عيد الأضحى المبارك وعلى غرار باقي أيام السنة، ستكون جميع المواد البترولية متوفرة عبر كامل محطاتها ونقاط البيع التابعة لها.

وأشارت الشركة، إلى أن محطاتها، ستبقى مفتوحة 24سا/24سا، على مستوى كل القطر الوطني.

وذكرت نفطال، بأنه يمكن تحديد الموقع الجغرافي لمحطات البنزين ونقاط البيع القريبة منهم عبر تطبيق نفطال خدمات.

كما أنه بإمكان المستخدمين الحاملين لبطاقة الدفع الإلكتروني “البطاقات البنكية CIB والذهبية” التسديد عبر أكثر من 400 محطة خدمات نفطال.

وتغتنم نفطال هذه المناسبة السعيدة لتتمنى عيدا مباركا لكل الشعب الجزائري.