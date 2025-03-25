 بيان هام من “نفطال” بمناسبة عيد الفطر 

طمأنت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال” زبائنها بتوفر جميع المواد البترولية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت “نفطال” في بيان نشرته الثلاثاء، عبر صفحتها على فيسبوك، أن جميع المواد البترولية ستكون متوفرة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وذلك عبر كامل محطاتها ونقاط البيع التابعة لها التي تبقى مفتوحة 24سا/24سا. على مستوى كل القطر الوطني.

وذكّرت “نفطال” أنه بإمكان المستخدمين الحاملين لبطاقة الدفع الإلكتروني (البطاقات البنكية CIB والذهبية) التسديد عبر محطات خدمات نفطال. والتي يمكن تحديد موقعها الجغرافي من خلال البحث السريع عبر تطبيق “نفطال خدمات”.