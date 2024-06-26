بيان هام من وزارة البيئة

باشرت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة بتعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198. المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 ماي سنة 2006، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المعدل والمتمم.

ويأتي هذا، بعد تقييم عملية تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة التي تنشط دون رخصة. أو تصريح بالاستغلال المحددة بمدة سنة واحدة. التي بادرت بها وزارة البيئة والطاقات المتجددة قبل انقضاء المهلة المحددة تنظيميا. والتي كشفت بعض النقائص والعراقيل التي تعين أخذها بعين الاعتبار.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسوية لم تحقق تقدما ملحوظا و الهدف المرجو. مع انقضاء الآجال بتاريخ 19 أفريل سنة 2023.

وتم تسجيل سوى نسبة 12% فقط من المؤسسات المعنية التي تقدمت بطلب التسوية.

وجاء هذا التعديل الجديد للمرسوم التنفيذي رقم 06-29 المؤرخ 31 ماي سنة 2006. للتكفل بما يلي: هذا المرسوم. المتجددة - تمديد آجال تسوية المؤسسات المصنفة الناشطة، بثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ صدور. تعديل إجراءات التصريح باستغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة. لاسيما فيما يتعلق الأخذ برأي مدير البيئة والقطاع المعني على المستوى المحلي.