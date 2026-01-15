بيان هام من وزارة التجارة الخارجية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الخميس، المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا برامجهم التقديرية في إطار التسيير و/أو التجهيز بعنوان السداسي الأول من السنة الجارية، والتي تم التأشير عليها من طرف مصالحها، إلى الالتزام بجملة من الإجراءات التنظيمية.

وأوضحت الوزارة، في إعلان لها، أنه يتعيّن على المعنيين التأكد، على مستوى حساباتهم بالمنصة الرقمية، من أن وضعية ملفاتهم قد تمت معالجتها من طرف مصالح الوزارة، وذلك من خلال ظهور عبارة “معالج” ضمن خانة حالة المعالجة.

كما دعت الوزارة إلى ضرورة التقرب من البنك الذي تم اختياره من قبل المتعامل الاقتصادي، من أجل استكمال إجراءات التوطين البنكي في الآجال المحددة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على ضمان حسن سير عملية متابعة البرامج التقديرية، وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتجهيز، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وترقية الصادرات.