بيان هام من وزارة التربية للأساتذة الراغبين في التنقل إلى ولاية أخرى

أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانا هاما بخصوص أساتذة المراحل التعليمية الراغبين في التنقل إلى ولاية أخرى.

وتعلم الوزارة في ذات البيان أساتذة جميع المراحل التعليمية الراغبين في التنقل إلى ولاية أخرى أن العلمية تتم على الأرضية الرقمية دون سواها.

وأضاف البيان أن العملية تشمل الأساتذة الذين أودعوا طلباتهم على مستوى مديريات التربية

كما أن تتم عملية التسجيل عبر الفضاء المخصص ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية

وحدد الوزارة آجال عملية التسجيل في الفترة الممتدة من يوم الأحد 06 أوت 2023 على الساعة 11:00صباحا إلى غاية يوم الخميس 31 أوت 2023 منتصف الليل.