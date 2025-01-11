بيان هام من وزارة الخارجية إلى الجالية الجزائرية

أنهت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى علم أفراد الجالية الوطنية بالخارج. انه بإمكانهم بصفة استثنائية، وإلى غاية 31 ديسمبر من العام الجاري. الدخول والخروج من التراب الوطني دون الحصول المسبق على تأشيرة مع التقيد باستعمال نفس الوثائق عند الدخول والخروج.

ويأتي هذا تنفيذا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية وحرصه التام بالتكفل بانشغالات أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

كما يأتي بهدف تسهيل إجراءات دخولهم إلى أرض الوطن وعودتهم إلى مقرات إقامتهم الاعتيادية.

وأنهت وزارة الشؤون الخارجية إلى علم مواطنينا المقيمين بالخارج وحاملي جوازات سفر أجنبية سارية الصلاحية. انه بإمكانهم بصفة استثنائية، وإلى غاية 31 ديسمبر 2025. الدخول والخروج من التراب الوطني دون الحصول المسبق على تأشيرة مع التقيد باستعمال نفس الوثائق عند الدخول والخروج وفق إحدى الحالتين :

- تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية على أن يكون مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية حتى وان كانت منتهية الصلاحية.

– تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية على أن يكون مرفوقا بجواز سفر جزائري بيومتري حتى وان كان منتهي الصلاحية.