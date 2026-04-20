بيان هام من وزارة الدفاع لمالكي ومستعملي “درون”

يواصل المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن لوزارة الدفاع الوطني، استقبال المواطنين والمؤسسات المالكين لمنظومات الطائرات بدون طيار “درون”.

ويأتي ذلك، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تبعا للإجراءات التنظيمية المتعلّقة بالتصريح بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. وبهدف تسوية الوضعية القانونية لمالكيها ومستعمليها. من أجل استخدامها في إطارها القانوني بما يضمن حماية الأفراد والممتلكات ويعزز الأمن العمومي.

وهيئت كل الظروف والتسهيلات اللازمة من طرف إطارات المركز الوطني، من شروحات وافية وتوجيهات هامة من شأنها ضمان الاستعمال الأمثل لهذه المنظومات في إطار ما يسمح به القانون.

ودعا المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المواطنين وجميع الهيئات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة المالكين لمنظومات الطائرات بدون طيار ” الدرون” والذين لم يقوموا بالتصريح بها بعد، بالتقرب من المركز الوطني وذلك، قبل 30 أفريل من السنة الجارية، من أجل إتمام إجراءات التصريح والتسجيل.

ويأتي ذلك، حتى يتسنى لمالكيها استخدامها بصفة قانونية في إطار أنشطتهم المهنية والترفيهية. وكذا الاستفادة من الخدمات المقدمة من المركز الوطني.