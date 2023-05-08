بيان هام من وزارة الصناعة بخصوص منح اعتماد وكلاء المركبات الجديدة

أصدرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بيانا صحفيا أوضحت فيه، بشأن الأخبار المتداولة بخصوص منح اعتماد وكلاء المركبات الجديدة.

وذكرت وزارة الصناعة في بيانها، بأن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنصبة لدى مصالح الوزارة والمكلفة بدراسة ومتابعة ملفات اعتماد وكلاء المركبات الجديدة، تواصل عملها وفقا للأحكام التنظيمية المنصوص عليها، تجتمع وتعالج بانتظام جميع طلبات الاعتماد المودعة.

وأضافت الهيئة ذاتها، بأنها الوحيدة والمخول لها بالإعلام والإبلاغ عن أي تطور حاصل فيما يتعلق بملف منح اعتمادات وكلاء المركبات الجديدة، والتي مُنح فيها لغاية اليوم ثلاثة اعتمادات، لكل من: علامة “فيات”، “جاك”، “أوبل”.

وختمت الوزارة في السياق ذات صلة، بالتأكيد على أن أي معلومات أخرى يتم تداولها عبر الصحف الوطنية أو مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

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