بيان هام من وزارة الفلاحة حول مرض الجلد العقدي للأبقار

قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة، بعد ظهور بعض البؤر لمرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار ببعض ولايات الوطن، لإحتواء هذا المرض والحد من إنتشاره.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، أن مرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار هو مرض فيروسي يصيب الماشية فقط ولا ينتقل إلى الإنسان. حيث ينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق النواقل (الحشرات القارضة كالبعوض، وغيرها).

وتتمثل أعراض هذا المرض في الحمى وظهور عقد ذات أحجام مختلفة على جلد الحيوان.

وأشارت الوزارة، إلى أنه ونظراً لأن هذا المرض ينتقل عن طريق النواقل (الحشرات)، فإنه يوصى بالقيام بعملية تطهير واسعة للقضاء على الحشرات الناقلة بصفة منتظمة.

كما يوصى بالتطبيق الصارم لإجراءات منع حركة الحيوانات من الأماكن المصابة وعزل الحيوانات المريضة. وتطهير المباني ومختلف الأدوات التي تستعمل في هذه الأماكن.

بالإضافة إلى إبلاغ الطبيب البيطري القريب من المستثمرات الفلاحية المتضررة.

هذا وتطمئن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كافة المربين بأن الوضع الصحي تحت السيطرة و لا يبعث إلى القلق. حيث تم تسخير كل وسائل الوقاية اللازمة من أجل مرافقة المهنيين وتفادي انتشار المرض في القطيع.

كما شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أيضا، في إجراءات اقتناء اللقاح ضد هذا المرض لدى معهد باستور الجزائر بهدف تعزيز نظام الوقاية والمكافحة.