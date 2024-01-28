بيان هام من وكالة عدل!

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره – عدل جميع المواطنين الراغبين في اقتناء محلات تجارية وخدماتية، الذين تتوفر فيهم الشروط، أن كل إعلانات البيع ستكون حصريا عبر الموقع الإلكتروني للوكالة (WWW.AADL.COM.DZ) ابتداءا من نشر هذا البيان.

كما دعت وكالة “عدل” المهتمين لتصفح الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة باستمرار، من أجل الإطلاع على الإعلانات المتعلقة بعروض البيع.

ولمزيد من المعلومات، يرجى التقرب إلى المديريات الجهوية أو المديريات الولائية للوكالة.