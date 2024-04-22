بيان هام من وكالة  “عدل” 

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” أن قنوات التواصل مع المواطنين والمكتتبين متواصلة ومستمرة.

وأكدت الوكالة في بيان لها أن عمليات التواصل مع المواطنين تتم في المنصة الرقمية المتعلقة بتحديد المواعيد للتكفل بانشغالات المكتتبين ومعالجتها بطريقة آنية، أوالاتصال عبر الرقم الأخضر 3040 .

كما ان الغرض من المنصة الرقمية والرقم الأخضر لتوجيه المواطنين والإجابة عن استفساراتهم، خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 08:00 صباحا إلى غاية 16:30 مساءً.

وأضاف البيان أنه بإستعمال هاتين الأخيرتين تم التكفل بعدة انشغالات سواءً منها الإدارية المتعلقة بعملية الاكتتاب أوتلك تطرأ على مستوى الأحياء السكنية. كما تم الإجابة على عدة اسئلة تم طرحها بخصوص إجراءات الاكتتاب لصيغة البيع بالإيجار.

وأشارت الوكالة أن المنصة المتعلقة بتحديد المواعيد التي يمكن الولوج إليها عبر موقعها الإلكتروني www.aadl.com.dz ، وكذا الرقم الأخضر 3040 هما الوسيلتان الرسميتان للتكفل الأمثل بانشغالاتهم.