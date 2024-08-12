بيان هام من وكالة عدل

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن بيع بالمزاد العلني لأزيد من 200 محل ذو إستعمال تجاري وخدماتي ب3 ولايات.

وحسب بيان للوكالة، تم عرض بيع 19 محلاً ذو استعمال تجاري وخدماتي بحي 200 مسكن عدل عين الكرشة بولاية أم البواقي.

وكذا 59 محلاً ذو استعمال تجاري وخدماتي بحي 1200/750 مسكن عدل الموقع 02 مزغران بولاية مستغانم.

كما تم عرض بيع 128 محلاً ذو استعمال تجاري وخدماتي بحي 1000 مسكن عدل الموقع 02 بولاية سيدي بلعباس.

ودعت الولاية، الراغبين في الإطلاع على هذه المحلات ومساحتها وسعرها الضغط على الرابط التالي:

https://www.aadl.com.dz/…/pagewilcom_adjudication.php