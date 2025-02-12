بيان هام من وكالة “عدل”!

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لـ 662 محل تجاري موزعة عبر ولايتي البليدة وتيبازة.

وأضافت الوكالة في بيان لها، أنه سيتم بيع في المزاد العلني 108 محل ذات طابع تجاري. منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحي 3100 مسكن بوينان ولاية البليدة. بالإضافة كذلك إلى 49 محل ذات طابع تجاري ، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحـي: 550/3750 مسكن مفتاح ولاية البليدة. و44 محل ذات طابع تجاري ، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحـي 1200/3750 مسكن مفتاح ولاية البليدة. وكذا 73 محل ذات طابع تجاري ، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحـي 1300 مسكن مفتاح ولاية البليدة.

كما أشارت الوكالة إلى بيع 44 محل ذات طابع تجاري ، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحـي 1200 مسكن بوسماعيل ولاية تيبازة. و 161 محل ذات طابع تجاري و خدماتي، منها 157 تجاري و 04 خدماتي. منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحـي 1500 مسكن تيبازة حي 01 ولاية تيبازة ولاية تيبازة. ناهيك عن بيع 95 محل ذات طابع تجاري ، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار. الكائن بحـي 1000 مسكن تيبازة حي 02 ولاية تيبازة ولاية تيبازة. بالإضافة كذلك إلى 88 محل ذا طابع تجاري و 10 ذا طابع خدماتي ، منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحـي 1273/1500 مسكن تيبازة حي 03 ولاية تيبازة.

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