بيان هام من وكالة عدل

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن تنظيم مزاد علني لبيع 44 محلًا ذا طابع تجاري وخدماتي، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار، وذلك على مستوى حي 1521 مسكن “البيع بالإيجار” الكائن بمنطقة بوجميل بولاية تلمسان.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تثمين الأملاك العقارية التابعة للوكالة، ودعم النشاط التجاري والخدماتي داخل الأحياء السكنية الجديدة، بما يساهم في توفير فضاءات اقتصادية لفائدة المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وأوضحت الوكالة أن المحلات المعروضة للبيع تتنوع من حيث المساحة والأسعار، وتلبي مختلف الاحتياجات التجارية والخدماتية، داعية الراغبين في المشاركة في المزاد إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بالمحلات عبر الرابط الالكتروني المخصص لهذا الغرض.