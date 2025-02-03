بيان هام من BLS International للراغبين في الحصول على تأشيرة إسبانيا

أعلن مركز تقديم طلبات التأشيرة إلى إسبانيا. أنه لن يتم تقديم الطعون ضد قرارات رفض التأشيرات إلى إسبانيا إلى مركز BLS International.

وتم الإعلان عن ذلك في بيان صحفي جديد نشر على موقعه الرسمي بتاريخ 2 فيفري 2025. ويفيد المركز أنه من الآن فصاعدا سيتم تقديم الطعون لدى القنصلية العامة لإسبانيا في وهران.

وأعلم مركز استقبال طلبات التأشيرة الإسبانية المتقدمين الجزائريين. أنه لن يتم تقديم طلبات الطعون ضد رفض التأشيرة في مركزه بعد الآن.

وأضاف المركز أنه من الآن فصاعدا، سيتم تنفيذ هذا الإجراء عن طريق القنصلية العامة لإسبانيا في وهران.

وجاء في البيان “إشعار هام لطالبي التأشيرة المتواجدين بمركز وهران. اعتبارًا من يوم الأحد 2 فبراير 2025، لن يتم تقديم الطعون ضد قرارات رفض التأشيرة لإسبانيا إلى مركز BLS الدولي.

وأضاف البيان “سيتم تنفيذ هذا الإجراء الآن من قبل القنصلية العامة لإسبانيا في وهران. اعتبارًا من 2 فبراير 2025. نشكركم على تفهمكم”.

المواعيد إلزامية للقاصرين تحت سن 12 سنة

علاوة على ذلك، يتوجه مقدم الخدمة أيضًا إلى العائلات التي ترغب في تقديم طلبات الحصول على تأشيرة لإسبانيا.

من الآن فصاعدا، يجب على طالبي التأشيرة الراغبين في التقديم كعائلة في مراكز وهران والجزائر العاصمة تحديد موعد لكل طفل أقل من 12 عامًا.

ومن الممكن حجز موعد لما يصل إلى ثمانية أعضاء من نفس العائلة على موقع BLS International. ومن ناحية أخرى: هناك حالتان معفيتان من تحديد الموعد:

في وسط وهران: يمكن للآباء الحاملين لتأشيرة إسبانية صالحة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر. التقدم بطلب الحصول على تأشيرة لأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا دون موعد؛

في الجزائر: يتم قبول القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا فقط دون موعد عندما يكون لدى والديهم تأشيرة إسبانية صالحة. وهذا فقط يومي الأحد والثلاثاء.

تذكر أن الطريقة القانونية الوحيدة للحصول على موعد هي عبر موقع BLS International. هذه الخدمة مجانية ولا تحتاج إلى أي وسيط. وتقول شركة تقديم الخدمة إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يشارك في هذه الممارسات الاحتيالية أو يضر بصورتها.