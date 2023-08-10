بيان هام من VFS Global لطالبي فيزا شنغن

حذرت VFS Global جميع الأشخاص المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن أنه ليس لها رأي في القرار. وكذلك الجدول الزمني فيما يتعلق بطلبهم.

من خلال بيان رسمي، شددت VFS Global على أن قرارات التأشيرة وكذلك الجداول الزمنية المتعلقة بالطلبات متروكة تمامًا للحكومات المعنية.

كما حذر الجميع من الابتعاد عن المحتالين الذين يزعمون الإسراع في الحصول على موافقات التأشيرة الخاصة بهم. وذلك باستخدام علامة التصنيف “لا تقع في دائرة الاحتيال”.

“المتقدمون للحصول على تأشيرة، ابقوا على اطلاع! القرارات والجداول الزمنية المتعلقة بطلب التأشيرة متروك تمامًا للحكومات المعنية. كتبت في إف إس جلوبال على حسابها الرسمي على تويتر: ابق بعيدًا عن المحتالين الذين يزعمون تسريع إجراءات الموافقات على التأشيرة”.

كما حرصت VFS Global على إعلام جميع المتقدمين بأنهم مسؤولون فقط عن تلقي طلباتهم. مؤكدة أنه ليس لديهم أي نوع من التأثير على القرار.

كما أكدت أن VFS Global ليس لها دور أو تأثير على قرار طلب التأشيرة الخاص بالراغبين في الحصول عليها.

ويأتي التحذير من VFS Global وسط تقارير متزايدة عن المحتالين الذين يزعمون أنه يمكنهم تسريع عملية طلب التأشيرة مقابل المال.

كما يجب على جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى تأشيرة شنغن أن يضعوا في اعتبارهم. أنه لا يتعين عليهم دفع أي شيء عند ملء الطلب طالما أنهم لا يكملون العملية من خلال الوسطاء.

الرسوم الوحيدة التي يتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن دفعها عند التقدم لأنفسهم. هي رسوم المعالجة التي تذهب إلى البلد المعني الذي يعالج الطلب.

عند التقدم للحصول على أي تأشيرة شنغن قصيرة الأجل، يجب على جميع المتقدمين تقديم نموذج طلب التأشيرة الكامل. والموقع وجواز السفر الساري وصورتين تم التقاطهما مؤخرًا.

كما يجب على المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن أيضًا تقديم حجز رحلة ذهابًا وإيابًا. وإثباتًا على شراء تأمين صحي للسفر ساري المفعول طوال فترة إقامتهم. وإثبات حصولهم على مكان للإقامة ، وإثبات وجود موارد مالية كافية، وإثبات رسوم التأشيرة المدفوعة.