بيان هام من “VFS Global” للجزائريين

أصدر مركز “Centre VFS Global pour la France à Alger” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، اليوم الأحد بيانا هاما بشأن مواقيت العمل خلال شهر رمضان المعظم.

وأعلن المركز في بيان له، أن ساعات العمل خلال شهر رمضان ستكون من الساعة 8 صباحا حتى 3 بعد الظهر. بالنسبة لاستقبال طلبات التأشيرة.

كما ستكون من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 بعد الزوال بالنسبة لاستكمال الملفات وإرجاع جوازات السفر. بالإضافة كذلك إلى أوقات الذروة من الساعة 3 مساء إلى الساعة 4 مساء.

وأضاف المركز بأن ساعات العمل لأسلاف المواطنين الفرنسيين أو الأزواج الأجانب للمواطنين الفرنسيين من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 2 ظهرا ومن الساعة 3 عصراً إلى الساعة 4 عصرا.