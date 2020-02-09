بيان وزارة الدفاع لفائدة المولودين في 2001

أفادت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، أن الشباب المولدين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2001، ملزمون بأداء واجب الانتقاء الطبي.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الأحد: “ليكن في علم المواطنين الشباب المولدين بين 01 جانفي و31 ديسمبر 2001 بأنهم ملزمون بأداء واجب الانتقاء الطبي طبقا لأحكام القانون رقم 14-06 المؤرخ في 09 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية”.

وأضاف البيان، أن الشباب المعنيون الذين تلقوا استدعاء، مطالبون بالتقدم في التاريخ المبين في الاستدعاء إلى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية المنتمين إليه.

وأرود ذات البيان، ان المعنيين يجب أن يحضروا معهم الاستدعاء، وبطاقة الهوية، وبطاقة الإقامة، وشهادة مدرسية، وصورتين شمسيتين، واحتماليا بالوثائق التي تثبت حالتهم الصحية.

أما المواطنون الذين لم يصلهم الاستدعاء، عليهم بسحبه، سواء بالتقرب من مقر البلدية لمكان ميلادهم أو بالتقرب من مركز أو مكتب الخدمة الوطنية المنتمين إليه، يضيف البيان.

وجاء في البيان، أنه بإمكان الشباب المستدعين إيداع لدى مركز أو مكتب الخدمة الوطنية في يوم إجراء الانتقاء الطبي، طلبات التأجيل أو الإعفاء لسبب كفيل العائلة.

وأورد بيان وزارة الدفاع، أن كل مواطن لا يستجيب للاستدعاء من أجل إجراء الانتقاء الطبي، يعلن مؤهلا تلقائيا ويفقد الحق في طلب الإعفاء، وسيستدعى لأداء التزاماته مع الدفعات التابعة لصفه.