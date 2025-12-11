بيان يهم المستفيدين من سكنات عدل

أعلن فرع عدل للتسيير العقاري، اليوم الخميس، عن صب فواتير الكراء. الخاصة بشهر نوفمبر الكترونيا.

وجاء في منشور جاست ايمو “اعلن فرع عدل للتسيير العقاري كافة المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار. أنه قد تم صب فواتير الكراء الخاصة بشهر نوفمبر 2025 إلكترونيا عبر الرابط التالي:

Aadl gestimmo.dz/epaiemnet

ويمكن تسديد مستحقات فواتير الكراء الشهريةن بسهولة باستخدام البطاقة الذهبية لبريد الجزائر وبطاقات الدفع البنكية لـcpa، bea ، agb، bankabc، salam bank، trust، bdl، natixis، cnep، arab bank، housing bank.

وعن الخطوات :

