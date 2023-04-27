بيان هام لطالبي فيزا بريطانيا 

أعلنت هيئة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة (UKVI) عن تأجيل تأجيل اعتماد نظام الدفع الرقمي لرسوم طلبات التأشيرة من الجزائر. والتي كانت من المقررة ان تنطلق بوم 26 أفريل 2023 .

وأوضحت ذات الهيئة أن تأجيل اعتماد نظام الدفع الرقمي راجع لأسباب وسيتم العمل بهذا النظام بداية من تاريخ 11 ماي 2023

وأضاف البيان انه سيستمر مقدمو طلبات التأشيرة في الجزائر، وفق البيان، في الاختيار بين الدفع نقدًا في مركز طلبات التأشيرة أواستخدام الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

هذا وعبرت عن اعتذاراتها لأي إزعاج قد يسببه هذا الأمر.