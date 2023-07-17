بيان هام من وزارة التعليم العالي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد 

عقب إعلان وزارة التربية الوطنية مساء اليوم عن نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 أصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا هاما يخص حاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وتعلم وزارة التعليم العالي في بيانها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك حاملي شهادة البكالوريا الجدد الراغبين في تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية لبلوغ درجة B2، أنه تم وضع في متناولهم منصة رقمية لدروس مرئية عبر الخط من : 20جويلية إلى 20 سبتمبر 2023.

واضاف البيان انه للولوج إلى هذه المنصة يرجى إستعمال الرابط الأتي:

https://dual-mesrs.dz/…/course-v1:MESRS+Bac_B2_01…/about

وذلك بإستخدام رقم التسجيل والرقم السري الواردان في كشف نقاط البكالوريا.